СБУ викрила 4-х ексчиновників Держгеокадастру, які вкрали десятки гектарів державних земель

Кіберфахівці Служби безпеки України спільно з ДБР продовжують системну роботу з викриття колишніх високопосадовців Держгеокадастру на розкраданні сільськогосподарських земель державної власності.

Наразі зібрано доказову базу на ще 4 фігурантів. Зокрема, на колишніх керівників Головного управління Держгеокадастру у Вінницькій області.

Зловмисники незаконно видавали накази про передачу у власність одній і тій же особі земельних ділянок по два і більше разів за одним цільовим призначенням, тобто здійснювали незаконну «подвійну приватизацію». Потім такі ділянки реалізовувалися в інтересах третіх осіб.

Таким чином посадовці вивели з держвласності 30 земельних ділянок на площі понад 60 гектарів.

Їх загальна ринкова вартість становить більше 85 млн грн.

На підставі зібраних доказів всім 4 посадовцям повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість). Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 5 років тюрми.

Нагадаємо, що у квітні 2021 року кіберфахівці СБУ задокументували масштабну оборудку щодо відчуження сільськогосподарських земель державного фонду України.

До організації злочинного механізму причетні керівники 22 регіональних управлінь Держгеокадастру.

Протиправний механізм функціонував через «прогалини» у роботі «Національної кадастрової системи» та системи електронного документообігу «Докпроф» до якої організатори оборудки вносили недостовірні відомості.

Тоді СБУ надіслала офіційного листа до Держгеокадастру з вимогою негайно усунути недоліки, виявлені Службою у роботі інформаційних систем відомства.

Вісьмом очільникам держустанов в Житомирській, Кіровоградській та Чернігівській областях повідомлено про підозри раніше.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Служба безпеки України