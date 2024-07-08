На Херсонщині за держзраду судитимуть трьох експоліцейських

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальні акти стосовно трьох колишніх поліцейських із Херсонщини за фактом державної зради ( ч. 2 ст. 111 КК України).

Слідством встановлено, що обвинувачені під час повномасштабного вторгнення рф в Україну перейшли на бік ворога та вступили на «службу» до окупаційної поліції Генічеського району Херсонщини.

У псевдоправоохоронному органі фігуранти обійняли посади «в. о. заступника начальника слідчого відділення», «старшого інспектора дільничних інспекторів», «т. в. о. слідчого слідчого відділення».

Обвинувачені сприяли становленню та функціонуванню незаконно створеного органу.

За це обвинуваченим загрожує 15 років в’язниці або довічне позбавлення волі.

Спеціальне досудове розслідування здійснювалося ТУ ДБР у м. Мелітополі.

Пресслужба Херсонської обласної прокуратури