На Хмельниччині до 7 років ув’язнення засудили 79-річного пенсіонера, який убив свою сусідку

Нагадаємо, події мали місце у селі Дзеленці Волочиського району в 2020 році. Тіло 83-річної потерпілої виявила односельчанка 25 квітня близько 13.15 години. Жінка викликала на місце медиків, а ті вже повідомили до поліції.

На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група. На тілі жінки експерти виявили численні тілесні ушкодження в районі голови і верхньої частини тулуба.

Під час подворового обходу поліцейські встановили, що потерпіла часто спілкувалась з 79-річним односельцем. Та підозрюваний спочатку взагалі заперечував, що відвідував сусідку. Проте поліцейські склали перепис продуктів зі столу потерпілої. І виявилось, що в місцевому магазині їх купував саме затриманий.

У ході подальшого спілкування з пенсіонером під тиском цілого ряду доказів він таки зізнався у скоєному. Розповів, що того дня між ним і сусідкою виник конфлікт, у ході якого він схопив дерев’яну ніжку від табуретки і побив нею потерпілу. Після цього покинув її будинок, а знаряддя вчинення злочину спалив у грубці.

Суд вже закінчив розгляд матеріалів кримінального провадження і визнав пенсіонера винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, та засудив його до 7 років ув’язнення.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області