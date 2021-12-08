На Хмельниччині до 8,5 років ув’язнення засуджено чоловіка, який розбещував доньку та облив її кислотою

Білогірський районний суд визнав 44-річного чоловіка винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) та ч. 2 ст. 156 ( Розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 27 серпня 2019 року о 05.47 годині до Білогірського відділення поліції надійшло повідомлення з місцевої лікарні про те, що до них доставили 18-річну дівчину, яку невідома особа облила кислотою, спричинивши опіки обличчя, грудей та лівого стегна загальною площею близько 6% тіла.

На місце одразу виїхала слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці з’ясували, що невідома особа викликала дівчину на пасовище, зв’язала її, облила речовиною, схожою на кислоту, після чого втекла з місця події. Зловмисник був у темному одязі і балаклаві, проте потерпіла впізнала у нападникові рідного батька. Більше того, дівчина зізналась, що з 14-річного віку чоловік регулярно вступає з нею у статеві зносини.

На місці вчинення злочину та в будинку, де проживає потерпіла і підозрюваний, правоохоронці вилучили ряд речових доказів. Чоловіка було затримано.

Також у ході розслідування з’ясувалося, що зловмисник тримав доньку в постійній психологічній напрузі, надмірно контролював, погрозами змушував частіше приїздити додому під час навчання у Хмельницькому. Також регулярно надсилав їй та іншим членам сім’ї смс-повідомлення. У них були картинки порнографічного характеру, зображення понівечених людей та звинувачення дівчини у нібито непристойній поведінці.

Наразі Білогірський районний суд закінчив розгляд матеріалів кримінального провадження і визнав чоловіка винним у розбещенні неповнолітніх та нанесенні тяжких тілесних ушкоджень.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області