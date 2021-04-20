На Хмельниччині керівника товариства, підозрюваного у розтраті майна на понад ₴6 млн., відправили під домашній арешт

Директора товариства, який розтратив передане на відповідальне зберігання майно, Хмельницький суд на період досудового розслідування відправив під домашній арешт у нічну пору доби.

Слідчі слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області під процесуальним керівництвом прокуратури викрили керівника одного з товариств, який допустив розтрату майна вартістю більше 6 млн грн.

За даним фактом було відкрите кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (Привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Як з’ясували слідчі в процесі досудового розслідування, один з цукрових заводів Хмельниччини уклав з товариством договір відповідального зберігання, на підставі якого передав директору товариства для зберігання на складах 588 тон цукру.

Попри умови договору зберігач не відвіз цукор на свої склади, а реалізував підприємствам з інших областей України. Отримані кошти керівник товариства витратив на власні потреби.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області