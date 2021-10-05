На Хмельниччині оголошено про підозру членам ОЗГ, які займались інтернет-торгівлею наркотиками

Згідно ч. 3 ст. 307 (Незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, вчинені організованою групою) Кримінального кодексу України зловмисникам може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Протиправну діяльність трьох членів групи викрили працівники відділу протидії кіберзлочинам Хмельницькій області спільно зі слідчими обласної поліції та працівниками Департаменту боротьби з наркозлочинністю за сприяння СБУ та під процесуальним керівництвом прокуратури.

28-річний організатор угруповання, використовуючи підроблені документи, налагодив поставку наркотичних та психотропних речовин з інших регіонів України. Фігурант спільно з виконавцями реалізовував заборонені речовини за допомогою боту в Telegram-каналі. Замовлення постачалися клієнтам шляхом так званих «закладок». Зловмисники збували амфетамін, LSD, А-PVP, кокаїн та канабіс. Продажі здійснювалися у центральних та західних областях України.

Правоохоронці провели шість обшуків за місцями проживання фігурантів, в їхніх автівках та господарських приміщеннях. Було вилучено банківські картки, мобільні телефони, zip-пакетики, електронні ваги, а також наркотичні та психотропні речовини, заготовлені для продажу, орієнтовна вартість яких на «чорному ринку» становить близько 400 тис. грн.

Всього в ході досудового розслідування правоохоронцями було зафіксовано 58 епізодів збуту членами групи вказаних речовин.

Наразі усім трьом членам ОЗГ вже оголошено про підозру. Їм може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області