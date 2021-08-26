В Днепре мужчине в лицо плеснули кислотой

В Днепре в переулке Добровольцев женщина вылила на лицо своего сожителя серную кислоту.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на собственные источники.

На спецлинию «102» обратилась женщина. Она сообщила, что на лицо ее 39-летнему сыну сожительница вылила серную кислоту. Пострадавшего доставили горбольницу №2 в ожоговое отделение.

Сожительница свою вину не признала и сказала, что это могла сделать женщина из соседней квартиры, у которой находился пострадавший. Как выяснилось, соседка находилась в состоянии алкогольного опьянения. Двух женщин доставили в отделение полиции.