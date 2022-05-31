Понад 7 років за ґратами проведе молодик, який забив до смерті односельчанина

За публічного обвинувачення Хмельницької окружної прокуратури суд визнав винним 18-річного хлопця у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України).



Подія трапилась у листопаді минулого року в с. Проскурівка Хмельницького району.



Після застілля зі своїм дядьком юнак вирішив піти до односельчанина, який нібито вкрав в нього телефон.

Після заперечення потерпілим цього факту, хлопець вдарив 53-річного чоловіка більше 20 разів кулаками в обличчя.

Внаслідок нанесених травм потерпілий помер на місці.

Вироком Ярмолинецького районного суду молодика засуджено до 7 років 2 місяців позбавлення волі.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури