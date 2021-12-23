У Хмельницькому до довічного ув’язнення засуджено вбивцю 30-річної жінки та її 10-річної доньки

Хмельницький міськрайонний суд визнав 42-річного чоловіка винним у вбивстві двох осіб, незаконному позбавленні волі та поводженні зі зброєю, а також у розбої.

Події розвивалися у 2015 році. На початку року чоловік познайомився з потерпілою, вони почали жити разом. Та за деякий час стосунки між цивільним подружжям напружились. Якось по дорозі до Києва вони зійшли з автобуса і на території лісництва чоловік застрелив потерпілу із заздалегідь заготовленої зброї. Тіло залишив на місці злочину. Зброю заховав у лісі.

Та на цьому засуджений не зупинився. Через два дні приїхав за донькою вбитої до бабусі. Під приводом поїздки на відпочинок забрав дитину з собою. Насправді ж завіз дитину на Хмельниччину, де разом зі своєю коханкою вбив її. Через місяць на території колишнього Красилівського району виявили рештки тіла дитини.

Після цілого комплексу оперативно-розшукових заходів правоохоронці вийшли на слід спільниці зловмисника. Вона зізналася, що удвох вони задушили дівчинку. Згодом столичні поліцейські розшукали і затримали самого вбивцю.

У 2020 році за скоєне спільницю було засуджено до 10 років ув’язнення. А вчора, 22 грудня, Хмельницький міськрайонний суд закінчив розгляд матеріалів кримінального провадження щодо чоловіка і визнав його винним за ч. 1 ст. 115, п.п. 2, 6, 9, 12, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 187, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України та засудив до довічного позбавлення волі.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області