Поліція Київщини затримала вбивць, які безжально розстріляли громадян у Великій Димерці
13 березня двоє катів з автоматами угнали автівку та дорогою розстріляли двох цивільних осіб, які пересувались на легковику.
Тоді поліція оперативно затримала одного із стрільців, ним виявився 29-річний житель Великої Димерки. Другого стрільця затримали днями в Броварах.
30-річний раніше судимий вихідець з Богданівка переховувався від поліції та чатував на правоохоронців із гранатою в кишені.
Вбивці будуть покарані за всією суворістю закону!Tweet