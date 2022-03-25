Поліція Київщини затримала вбивць, які безжально розстріляли громадян у Великій Димерці

13 березня двоє катів з автоматами угнали автівку та дорогою розстріляли двох цивільних осіб, які пересувались на легковику.

Тоді поліція оперативно затримала одного із стрільців, ним виявився 29-річний житель Великої Димерки. Другого стрільця затримали днями в Броварах.

30-річний раніше судимий вихідець з Богданівка переховувався від поліції та чатував на правоохоронців із гранатою в кишені.

Вбивці будуть покарані за всією суворістю закону!

Поліція Київської області