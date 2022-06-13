В Хмельницькому чоловік намагався підкупити начальника відділення поліції

Дільничні офіцери поліції склали на 35-річного чоловіка протокол за незаконну торгівлю. Аби уникнути адміністративної відповідальності, правопорушник пішов «домовлятися» з начальником відділення поліції, але, натомість, отримав в додаток до протоколу ще й кримінальне провадження.

10 червня дільничні офіцери відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції в ході відпрацювання місцевих ринків виявили чоловіка, який торгував з декількох точок харчовими продуктами без належних документів та у невстановленому місці. Правоохоронці склали адміністративні матеріали за правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 160 (Торгівля в містах з рук на вулицях, площах, у дворах, під’їздах, скверах та в інших невстановлених місцях) КУпАП.

З метою уникнення адміністративної відповідальності торговець прийшов до відділення поліції і намагався надати начальнику неправомірну вигоду у вигляді 2000 гривень. Працівник поліції одразу ж викликав на місце події слідчо-оперативну групу.

За даним фактом слідчі Хмельницького районного управління відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає альтернативні види покарання, найсуворіше з яких — до 4 років позбавлення волі.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області