Одеситка перетворила свій дім на точку збуту психотропних речовин

Одеситку затримали «на гарячому» під час збуту PVP. Їй повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

В ході оперативно-розшукових заходів співробітники управління міграційної поліції ГУНП в Одеській області та відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 встановили, що містянка купувала психотропи в одному із популярних месенджерів, отримувала їх шляхом «закладок», після чого збувала «клієнтам» прямо у себе вдома.

Надалі вжитими заходами правоохоронці задокументували, як жінка збула за місцем проживання пакетик особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, – PVP. З незаконного обігу слідчі психотроп вилучили, його походження було підтверджене експертними висновками. Крім цього, під час санкціонованого обшуку в оселі зловмисниці правоохоронці вилучили ваги, які використовувались нею для фасування «товару», гроші, які вона виручила в незаконний спосіб, мобільні телефони та інші речі, що становлять інтерес для слідства.

«Зібравши достатньо доказів слідчі під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігурантці про підозру у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту, а також у незаконному збуті особливо небезпечної психотропної речовини. Цей злочин кваліфікується за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України та карається позбавленням волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна. За клопотанням слідчих суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідство триває», – повідомив слідчий територіального підрозділу поліції Ігор Гапенко.

Одеське районне управління поліції №1