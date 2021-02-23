На Хмельниччині п’яний поліцейський збив на смерть жінку

Винуватця аварії вже звільнили.

П’яний працівник групи реагування патрульної поліції на Хмельниччині збив на смерть жінку.

Про це повідомив начальник Національної поліції Ігор Клименко.

«На Хмельниччині працівник групи реагування патрульної поліції збив жінку. На жаль, врятувати її не вдалося. Водій з місця ДТП втік, але ми вже за 40 хвилин його затримали. Вже колишній поліцейський був п’яний… Він звільнений з органів поліції. Всі зібрані матеріали ми передаємо в ДБР», — йдеться в фейсбуці Клименка. // LB.ua