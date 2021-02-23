На Хмельниччині п’яний поліцейський збив на смерть жінку

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Винуватця аварії вже звільнили.

П’яний працівник групи реагування патрульної поліції на Хмельниччині збив на смерть жінку.

Под Киевом произошло смертельное ДТП | Украинская правда

Про це повідомив начальник Національної поліції Ігор Клименко.

«На Хмельниччині працівник групи реагування патрульної поліції збив жінку. На жаль, врятувати її не вдалося. Водій з місця ДТП втік, але ми вже за 40 хвилин його затримали. Вже колишній поліцейський був п’яний… Він звільнений з органів поліції. Всі зібрані матеріали ми передаємо в ДБР», — йдеться в фейсбуці Клименка. // LB.ua

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