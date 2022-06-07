Київські правоохоронці затримали шахрая, який переховувався у Львові

Зловмисник привласнив гуманітарну допомогу на пів мільйона гривень, за що слідчі повідомили йому про підозру. У ході досудового розслідування чоловік втік, однак його розшукали та наразі він перебуває у слідчому ізоляторі.

Нагадаємо, що на початку травня поліцейські викрили чоловіка у привласненні допомоги Збройним Силам України.

Як розповіла начальниця сектору розшуку злочинців і зниклих громадян відділу кримінальної поліції Деснянського управління поліції Юлія Тимчук, 42-річний правопорушник ошукав чотирьох громадян на пів мільйона гривень:

«У ході досудового розслідування за частиною 2 та 3 статті 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, слідчі з’ясували, що чоловік причетний до восьми епізодів злочинів, пов’язаних з наданням послуг перевезення амуніції. Фігурант привласнив 40 бронежилетів, 15 рацій, ліки, які волонтери закупили для військовослужбовців Збройних Сил України. У рамках відкритого кримінального провадження правоохоронці повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину».

Втім під час досудового розслідування чоловік не з’являвся на виклики слідчого, тож його оголосили у розшук. Нещодавно працівники поліції міста Львова повідомили про місцезнаходження розшукуваного та передали оперативним працівникам Деснянського управління поліції.

Фігуранта затримали згідно зі ст. 191 Кримінального процесуального кодексу України — дії уповноважених службових осіб після затримання на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання, який переховувався від правосуддя.

«Суд задовольнив клопотання та обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За свої дії чоловіку загрожує до шести років позбавлення волі», — додала поліцейська.

Відділ комунікації поліції Києва