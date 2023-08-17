Інспектор з технагляду та виконроб товариства привласнили десятки тисяч гривень під час ремонту садочку в Макарові

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Києво-Святошинської окружної прокуратури повідомлено про підозру інспектору з технічного нагляду одного з департаментів Київської обласної державної адміністрації та виконробу товариства за фактами службового підроблення та привласнення чужого майна, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 КК України).

Слідство встановило, що у травні 2022 року Департамент регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації уклав договір з товариством про виконання поточного ремонту садочку в смт Макарів.

В ході виконання робіт з технічного нагляду інспектор вніс до офіційних документів неправдиві відомості щодо вартості та обсягів виконаних робіт.

Виконроб, розуміючи, що роботи не виконані в повному обсязі, підписав акт приймання виконаних робіт з недостовірною інформацією. На його підставі товариству перераховано бюджетні кошти.

Згідно з висновком судової будівельно-технічної експертизи, вартість невиконаних робіт становить понад 77 тисяч гривень.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими ГУ Нацполіції в Київській області та Бучанського райуправління ГУ Нацполіції в Київській області за оперативного супроводу Бучанського РВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура