У Рівному продовжують документувати злочинну діяльність забудовника – встановлено ще 18 ошуканих вкладників

За процесуального керівництва Рівненської окружної прокуратури голові Кооперативу повідомлено про підозру у заволодінні та розтраті грошових коштів при будівництві багатоквартирного будинку (ч. 3 ч. 4 ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства у 2015-2017 роках чоловік, який вже є обвинуваченим у кримінальному провадженні за аналогічні злочини, обіймаючи посаду голови Кооперативу, укладав з громадянами договори про пайову участь у будівництві житлового комплексу на вулицях Костромська та Гагаріна у м. Рівне. Він одержував від них особисто або на банківські рахунки Кооперативу кошти у вигляді пайових внесків.

Втім, пізніше підозрюваний частиною коштів заволодів, а іншу частину розтратив. Загальна сума збитків сягає близько 8,5 млн грн. Слідством встановлено 18 ошуканих вкладників, які втратили гроші і не отримали обіцяної нерухомості.

Досудове розслідування проводять слідчі Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області.

Санкція статей передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Рівненської окружної прокуратури