Керівників ТОВ підозрюють у привласненні ₴170 тис. бюджетних коштів під час ремонту вулиць в Івано-Франківську
За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури повідомлено про підозру директору одного з ТОВ та його заступнику у привласненні бюджетних коштів шляхом службового підроблення (ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).
Встановлено, що товариство зобов’язувалося здійснити капітальний ремонт міжбудинкових проїздів та прибудинкової території на декількох вулицях м. Івано-Франківська.
Але підозрювані, заздалегідь домовившись, зловживаючи своїм службовим становищем, внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості щодо обсягів і вартості ремонтних робіт та привласнили бюджетні кошти в сумі понад 170 тис. грн.
Досудове розслідування триває.
Пресслужба Івано-Франківської обласної прокуратуриTweet