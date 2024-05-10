Засуджено групу шахраїв, які ошукали майже 100 українців, що збирали кошти на ЗСУ

Кіберполіцейські викрили зловмисників, які видавали себе за благодійників та ошукали українців на понад мільйон гривень. Організатора аферистів засуджено до 9,5 років позбавлення волі, а його спільників – до 8,5 років з конфіскацією майна.

Влітку 2023 року кіберполіцейські Дніпропетровщини спільно з працівниками кримінальної поліції Кам’янського районного управління поліції області під процесуальним керівництвом Кам’янської окружної прокуратури викрили зловмисників, які ошукували громадян під виглядом благодійних організацій.

В ході слідства було встановлено, що обвинувачені знаходили в інтернеті оголошення про збір коштів на допомогу ЗСУ та лікування військових. Видаючи себе за представників міжнародних волонтерських організацій або платіжних установ, шахраї з фейкових сторінок в соцмережах пропонували «допомогу».

Для отримання грошового переказу, як правило з Польщі у злотих, зловмисники пропонували потерпілим зробити певні дії нібито для конвертації коштів. Насправді ж аферисти виманювали персональні та банківські дані, за допомогою яких входили в інтернет-банкінг жертв і виводили гроші на підконтрольні банківські рахунки.

Слідчі встановили, що обвинувачені заволоділи коштами майже 100 жителів із різних регіонів України. Загальна сума завданих збитків становить 1,3 мільйона гривень. На майно фігурантів було накладено арешт. Наразі потерпілим вже відшкодовано майже 330 тис. грн.

Наприкінці березня поточного року правоохоронці завершили розслідування і направили до суду обвинувальний акт. Суд визнав винними учасників організованої групи за ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 185 (Крадіжка), ч. 4 ст. 190 (Шахрайство), ч. 1, 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем) Кримінального Кодексу України.

Організатора групи засуджено до 9,5 років, а його спільників – до 8,5 років позбавлення волі з конфіскацією належного майна.

До набрання вироком законної сили учасники організованої групи перебуватимуть під вартою.

Департамент кіберполіції Національної поліції України