Групу неповнолітніх, затриманих поліцією за розбійний напад в Ужгороді, взято під варту

За клопотанням слідчого поліції Ужгородський міськрайонний суд обрав запобіжний захід чотирьом неповнолітнім, які підозрюються в розбійному нападі. Слідство у справі триває Сьогодні, 10 грудня, Ужгородський міськрайонний суд розглянув клопотання слідчого поліції Ужгорода, щодо запобіжного заходу для чотирьох неповнолітніх розбійників.

Нагадаємо, підлітки в центрі Ужгорода напали на подружню пару вночі, 7 грудня. Двоє 16-річних хлопців та юнаки по 14 та 15 років розбили перехожому обличчя та забрали у два телефони. Оперативники швидко розшукали причетних до зухвалого злочину та помістили їх до ізолятора тимчасового тримання. Телефони у зловмисників вилучили та повернуть потерпілим.

Заслухавши доводи сторони обвинувачення суддя задовільнив клопотання та обрав для підозрюваних запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За даним фактом в поліції триває досудове розслідування за ч.2 ст.187 Кримінального кодексу України (Розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб). Усім причетним до цього злочину загрожує до 10 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області