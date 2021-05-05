На Хмельниччині викрито факт незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення

Слідчі управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управлінням Національної поліції України за оперативного супроводження працівників Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції та процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора викрили та задокументували протиправну діяльність службових осіб одного з підприємств Хмельниччини, які незаконно видобували корисні копалини загальнодержавного значення.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що посадовці без належних дозвільних документів з кар’єру видобували вапняк в особливо великих розмірах. В подальшому корисні копалини перероблювали у вапнякове борошно та продавали на території всієї України.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки у житлових, офісних та виробничих приміщеннях фігурантів. У результаті вилучено документи щодо незаконного видобування, переробки та реалізації вапняку. Також слідчі виявили документи про придбання нерухомого майна за рахунок коштів, отриманих від незаконної діяльності. Окрім того, вилучена комп’ютерна техніка та мобільні телефони, які містять інформацію про протиправну діяльність зловмисників.

Досудове розслідування проводиться за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 240 Кримінального кодексу України. За привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом у великому розмірі, а також незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення фігурантам загрожує до 12-ти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Національна поліція України