Палке розлучення: у Рівному в підпалі квартири підозрюють волинянина

Повідомлення про задимлення та імовірну пожежу у помешканні багатоквартирного будинку на вулиці Князя Романа надійшло до поліції 18 листопада о 20:25 від рятувальників.

Поліцейські встановили, що у квартирі на п’ятому поверсі проживала 27-річна жінка, якої в той день була відсутня. 39-річний волинянин, та який нині мешкає у Луцьку та із яким вона перебуває на стадії розлучення, своїми ключами відчинив двері, зайшов в середину та підпалив одяг у шафі. Сусіди, які побачили дим, викликали рятувальників, які оперативно ліквідувати займання.

Внаслідок пожежі пошкоджено стіни, стелю спальної кімнати, балкон, а також речі домашнього вжитку.

Із місця події поліцейські вилучили необхідну слідову інформацію. Слідчі Рівненського районного управління поліції за фактом закінченого замаху на умисного пошкодження майна внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Сьогодні, 20 листопада, за погодження прокуратури йому повідомили про підозру за частиною 2 статті 15 частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

За скоєне зловмиснику може загрожувати від 3 до 10 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Рівненської області