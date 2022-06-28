На Хмельниччині взяли під варту зловмисника, який зарізав батька

25-річному жителю смт Теофіполь доведеться відповідати за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Йому може загрожувати до 15 років ув’язнення.

Подія сталася 24 червня близько 17:00 години в смт Теофіполь. Між підозрюваним та його 53-річним батьком зав’язався конфлікт. Молодик, який перебував у стані сп’яніння, схопив кухонного ножа і вдарив батька у груди. Від отриманих травм чоловік загинув.

Зловмисника затримали на місці події. До речі, раніше молодик уже притягувався до кримінальної відповідальності за зберігання наркотиків і нанесення побоїв. Наразі слідчі оголосили йому про підозру за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) ККУ, санкція якої передбачає до 15 років ув’язнення. На період розслідування суд взяв підозрюваного під варту.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області