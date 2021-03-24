Поблизу Харкова посеред лісу виявлено сховище боєприпасів (фото)

За процесуального керівництва обласної прокуратури слідчими СБ України було виявлено схрон з боєприпасами серед лісу неподалік Харкова.

Як повідомлялось раніше, 22.03.2021 було повідомлено про підозру чоловіку, за фактом участі у терористичній організації так званої «ЛНР», який приймав активну участь у бойових діях проти українських військових на Донбасі та незаконного поводження з бойовими припасами (ст. 258-3, 263 КК України).

Під час проведення слідчих дій було знайдено записку із GPS-координатами, які вказували на лісосмугу неподалік Харкова.

Правоохоронці невідкладно виїхали на місце куди вказували координати написані в нотатку. За допомогою спецзасобів під землею було знайдено сховище з арсеналом російського виробництва.

Зі схрону було вилучено: 10 гранат РШГ-1, РПГ-22, РПГ-26, 2 протипіхотні міни МОН-50, 30 гранат Ф-1 та РГД-5, 20 запалів до ручних гранат, майже 6 кг пластичної вибухівки, 6 електродетонаторів, 2 запалювальні трубки, десятки метрів детонуючого та вогнепровідного шнурів, електродріт і елементи живлення, понад 2200 набоїв калібру 5,45 та 7,62 мм.

У рамках відкритого кримінального провадження тривають слідчі дії, з’ясовуються обставини правопорушення та встановлюються всі причетні особи.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури