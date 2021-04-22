На Хмельниччині за вимагання 800 доларів хабаря судитимуть державного нотаріуса

За процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури до суду направлено обвинувальний акт за фактом підкупу особи, яка надає публічні послуги (ч. 4 ст. 368-4 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, державний нотаріус вимагала 800 дол США у місцевої мешканки, яка звернулася за оформленням спадщини. Для переконливості у необхідності передачі коштів нотаріус створювала штучні перепони для цього.

Після одержання неправомірної вигоди у лютому 2021 року її викрито правоохоронцями, і за клопотанням сторони обвинувачення відсторонено від посади.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в області у взаємодії з Управлінням стратегічних розслідувань в Хмельницькій області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Хмельницької обласної прокуратури