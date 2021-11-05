На Хмельниччині затримано чоловіка, причетного до цинічного вбивства

Напівоголене тіло 37-річної жінки було знайдено вранці 27.10.2021 в одному із районів Кам’янець-Подільського.

Протягом декількох днів оперативники Хмельниччини спільно з колегами відновлювали події доленосного дня. З’ясувалося, що потерпіла поверталася додому з роботи і їй не пощастило зустріти свого родича, який запропонував провести додому у пізню пору.

У подальшому чоловік штовхнув жінку, вона впала і розбила голову. Замість того щоб допомогти бідолашній, зловмисник схопив її за шию і задушив. З метою ініціювання зґвалтування, чоловік відволік тіло до кущів і зняв з жінки спідню білизну.

На цей час вже отримано беззаперечні докази причетності фігуранта до вчинення вказаного злочину. Затриманий у скоєному зізнається та пояснює, що сам не розуміє як він позбавив життя родичку.

Встановлено, що чоловік вже неодноразово притягався до кримінальної відповідальності, у тому числі за вбивство

Вартові еспресо, за матеріалами Департаменту карного розшуку НПУ