На 8 років ув’язнили водія за ДТП, унаслідок якої загинуло 9 і травмовано 16 пасажирів автобуса на Житомирщині
За підтримання публічного обвинувачення прокурорів Житомирської обласної прокуратури громадянина визнано винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель 9 і травмування 16 осіб (ч. 3 ст. 286 КК України).
Його засуджено до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на три роки.
Прокурори у суді довели, що 59-річний водій, перебуваючи за кермом вантажного автомобіля DAF з напівпричепом (цистерною), проявивши неуважність до дорожньої обстановки та її змін, скоїв наїзд на пасажирський автобус.
Це сталося у вересні 2019 року, пізнього вечора, на автодорозі Київ-Чоп, поблизу с. Пилиповичі Звягельського (раніше Новоград-Волинський) району.
Водій автопоїзду рухався з перевищенням безпечної швидкості у сторону Житомира. Обвинувачений не вжив необхідних попереджувальних заходів, не зменшив швидкості та скоїв наїзд на автобус, який був припаркований на узбіччі та частково на проїжджій частині дороги. В автобусі знаходилися житомиряни, працівники Житомирського трамвайно-тролейбусного управління та члени їх сімей, які поверталися з екскурсії.
Унаслідок ДТП 9 пасажирів загинули, 16 – травмовано.
Наразі вирок суду не набув чинності.
Пресслужба Житомирської обласної прокуратури