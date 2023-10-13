На 8 років ув’язнили водія за ДТП, унаслідок якої загинуло 9 і травмовано 16 пасажирів автобуса на Житомирщині

За підтримання публічного обвинувачення прокурорів Житомирської обласної прокуратури громадянина визнано винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель 9 і травмування 16 осіб (ч. 3 ст. 286 КК України).

Його засуджено до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на три роки.

Прокурори у суді довели, що 59-річний водій, перебуваючи за кермом вантажного автомобіля DAF з напівпричепом (цистерною), проявивши неуважність до дорожньої обстановки та її змін, скоїв наїзд на пасажирський автобус.

Це сталося у вересні 2019 року, пізнього вечора, на автодорозі Київ-Чоп, поблизу с. Пилиповичі Звягельського (раніше Новоград-Волинський) району.

Водій автопоїзду рухався з перевищенням безпечної швидкості у сторону Житомира. Обвинувачений не вжив необхідних попереджувальних заходів, не зменшив швидкості та скоїв наїзд на автобус, який був припаркований на узбіччі та частково на проїжджій частині дороги. В автобусі знаходилися житомиряни, працівники Житомирського трамвайно-тролейбусного управління та члени їх сімей, які поверталися з екскурсії.

Унаслідок ДТП 9 пасажирів загинули, 16 – травмовано.

Наразі вирок суду не набув чинності.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури