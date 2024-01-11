На Хмельниччині членів ОЗГ судитимуть за видобуток корисних копалин у Національному природному парку «Подільські Товтри»

Нагадаємо, правоохоронці встановили, що з листопада 2022 по червень 2023 року зловмисники без спеціального дозволу на користування надрами організували видобування корисних копалин загальнодержавного значення — сланцю глинистого.

Викрили діяльність членів організованої злочинної групи оперативники управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області спільно зі слідчими слідчого управління обласної поліції та під процесуальним керівництвом прокуратури.

Ділки налагодили видобування корисних копалин без жодних дозвільних документів на території Національного природнього парку «Подільські Товтри». Незаконно видобуті копалини — глинистий сланець — фігуранти реалізовували приватним підприємствам за готівку.

У червні 2023-го року правоохоронці затримали фігурантів у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вони якраз реалізували чергову партію корисних копалин. Також за підтримки співробітників роти поліції особливого призначення провели санкціоновані обшуки за місцями незаконного видобування, зберігання, продажу глинистого сланцю та мешкання фігурантів. Вилучили спецтехніку та обладнання, блокноти з чорновими записами про кількість видобутої та реалізованої продукції, корисні копалини.

Наразі слідчі слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області вже завершили досудове розслідування за ч. 4 ст. 240 (Незаконне видобування надр, вчинене у складі організованої злочинної групи) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до 8 років ув’язнення. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області