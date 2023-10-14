На Хмельниччині до 15 років за ґратами засуджено навідницю рашистів

За підтримання публічного обвинувачення Хмельницькою обласною прокуратурою суд визнав громадянку винною у державній зраді, вчиненні дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та виправдовуванні збройної агресії РФ проти України (ч. 2 ст. 111, ч. 3 с. 109, ч. 1 ст. 110, ч. 3 ст. 436-2 КК України).

Її засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна.

Прокурори у суді довели, що з початку повномасштабної війни жінка через одну із соціальних мереж налагодила контакт з представником фсб рф. Вона передавала йому інформацію про розташування військових об’єктів, об’єктів критичної інфраструктури, підприємств, які працюють на оборонний комплекс країни, місця розташування аеродромів та залізничних станцій по місту та області. За надання інформації жінка отримувала кошти.

У квітні минулого року за надісланими нею даними окупанти нанесли ракетний удар по території Полонської ОТГ.

У соцмережах вона виправдовувала і вихваляла дії окупантів, закликала підтримувати армію рф та незаконні збройні формування.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчим відділом Управління СБУ у Хмельницькій області.

Вирок суду не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Офіс Генпрокурора