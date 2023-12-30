На Хмельниччині киянин ошукав пенсіонерку на 20 тисяч доларів

На Хмельниччині зловмисник «гастролював» наприкінці жовтня. Затримали його в столиці за вчинення аналогічного злочину.

Шахрай діяв за відпрацьованою схемою. Зателефонував на стаціонарний телефон до 84-річної жительки Старокостянтинова і представився лікарем. Повідомив, що її невістка потрапила у дорожньо-транспортну пригоду і негайно необхідні кошти на її лікування.

Уже незабаром шахрай стояв біля дверей пенсіонерки, яка йому передала усі сімейні заощадження — 20 тисяч доларів. Лише згодом потерпіла дізналася, що її ошукали, і звернулася до поліції.

Зловмисника затримали поліцейські Києва за вчинення аналогічного злочину. Підозрюваним виявився 20-річний житель столиці.

Слідчі відділу поліції № 1 (м. Старокостянтинів) за процесуального керівництва прокуратури оголосили чоловікові підозру за ч. 5 ст. 190 (Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області