На Хмельниччині нетверезий чоловік зґвалтував 13-річну дівчинку
Дитина сама звернулася до правоохоронців.
У Хмельницькій області 41-річний чоловік напоїв алкоголем 13-річну дівчинку, а потім зґвалтував її, коли та сп’яніла і не могла чинити опір.
Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Хмельницької області.
Повідомляється, що чоловік запропонував підлітку випити, а та не відмовилася.
Обвинувачений запропонував потерпілій вжити разом із ним алкоголь, на що вона погодилася.
Коли 13-річна дівчинка перебувала в стані сильного алкогольного сп’яніння, фігурант скористався її безпорадним станом і зґвалтував, – ідеться в повідомленні.
Про те, що сталося, в поліцію повідомила сама дівчинка. // CrimezoneTweet