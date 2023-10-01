На Хмельниччині нетверезий чоловік зґвалтував 13-річну дівчинку

Дитина сама звернулася до правоохоронців.

У Хмельницькій області 41-річний чоловік напоїв алкоголем 13-річну дівчинку, а потім зґвалтував її, коли та сп’яніла і не могла чинити опір.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Хмельницької області.

Повідомляється, що чоловік запропонував підлітку випити, а та не відмовилася.

Обвинувачений запропонував потерпілій вжити разом із ним алкоголь, на що вона погодилася.

Коли 13-річна дівчинка перебувала в стані сильного алкогольного сп’яніння, фігурант скористався її безпорадним станом і зґвалтував, – ідеться в повідомленні.

Про те, що сталося, в поліцію повідомила сама дівчинка. // Crimezone