На Хмельниччині отримав покарання шахрай, який ошукав понад 30 громадян
Суд визнав винним 27-річного місцевого жителя у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України і призначив йому покарання у вигляді 3 років обмеження волі.
Чоловік на інтернет-платформі «продавав» неіснуючі газові плити. Після того, як покупці перераховували кошти або ж переказували завдаток, зловмисник видаляв оголошення і припиняв виходити на зв’язок.
Правоохоронці встановили, що порушник ошукав понад 30 громадян з різних регіонів України.
Під час санкціонованого обшуку поліцейські вилучили у чоловіка банківські картки, декілька мобільних телефонів та ноутбук, на якому зафіксовані факти протиправної діяльності.
У вересні цього року слідчі завершили досудове розслідування за фактом вчинення шахрайських дій. Обвинувальний акт скерували до суду.
Суд, розглянувши матеріали кримінального провадження, визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України і призначив йому покарання у вигляді 3 років обмеження волі.
Сектор комунікації поліції Хмельницької областіTweet