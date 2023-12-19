На Хмельниччині отримав покарання шахрай, який ошукав понад 30 громадян

Суд визнав винним 27-річного місцевого жителя у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України і призначив йому покарання у вигляді 3 років обмеження волі.

Чоловік на інтернет-платформі «продавав» неіснуючі газові плити. Після того, як покупці перераховували кошти або ж переказували завдаток, зловмисник видаляв оголошення і припиняв виходити на зв’язок.

Правоохоронці встановили, що порушник ошукав понад 30 громадян з різних регіонів України.

Під час санкціонованого обшуку поліцейські вилучили у чоловіка банківські картки, декілька мобільних телефонів та ноутбук, на якому зафіксовані факти протиправної діяльності.

У вересні цього року слідчі завершили досудове розслідування за фактом вчинення шахрайських дій. Обвинувальний акт скерували до суду.

Суд, розглянувши матеріали кримінального провадження, визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України і призначив йому покарання у вигляді 3 років обмеження волі.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області