СБУ проводить обшуки у Хустському ТЦК та місцевого військкома – ЗМІ
Служба безпеки України проводить обшуки у Хустському ТЦК та місцевого військового комісара Василя Зубатова.
Про це повідомило Укрінформу джерело у правоохоронних органах.
“Це той самий корупціонер і любитель “русского мира”, який раніше засвітився у футболці “СРСР”. Зараз відбуваються майже 30 обшуків у працівників районної лікарні, медико-соціальної експертної комісії та працівників ТЦК”, – сказав співрозмовник.
Він уточнив, що йдеться про отримання хабарів за “липову” інвалідність. Вартість “послуг” становила близько $6 тиc.Tweet