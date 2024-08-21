СБУ проводить обшуки у Хустському ТЦК та місцевого військкома – ЗМІ

Служба безпеки України проводить обшуки у Хустському ТЦК та місцевого військового комісара Василя Зубатова.

Про це повідомило Укрінформу джерело у правоохоронних органах.

“Це той самий корупціонер і любитель “русского мира”, який раніше засвітився у футболці “СРСР”. Зараз відбуваються майже 30 обшуків у працівників районної лікарні, медико-соціальної експертної комісії та працівників ТЦК”, – сказав співрозмовник.

Він уточнив, що йдеться про отримання хабарів за “липову” інвалідність. Вартість “послуг” становила близько $6 тиc.