Обман, зловживання довірою та понад ₴3 млн. збитків – на шахрайському зборі коштів нібито на ЗСУ викрито 10 учасників злочинної організації

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру 10 учасникам злочинної організації за фактом шахрайства (ч.ч. 1,2 ст. 255, ч. 4 ст. 190 КК України).

За даними слідства, на території України діяла злочинна організація, учасники якої, користуючись воєнним станом, під виглядом надання допомоги армії, підроблювали листи від імені керівників обласних, районних, міських військових адміністрацій для збору з суб’єктів господарювання коштів в якості благодійної допомоги Збройним силам України.

Так, підприємці у відповідь на дзвінки співучасників, які представлялися заступниками, помічниками керівників обласних, районних, міських військових адміністрацій, та отримані підроблені листи, бажаючи підтримати українських захисників перераховували кошти на банківські картки шахраїв.

Банківські картки ділки заздалегідь оформлювали на підставних осіб, сплачуючи їм від 500 до 1000 грн за картку.

У такий спосіб за рік повномасштабного вторгнення рф на територію України зловмисники ошукали щонайменше 58 суб’єктів господарювання з Одещини, Вінниччини, Волині, Житомирщини, Київщини, Тернопільщини, Черкащини, Дніпропетровщини, Рівненщини, спричинивши їм збитки на понад 3 млн гривень.

Під час обшуків за місцями мешкання фігурантів вилучено підроблені листи від імені керівництва обласних військових адміністрацій, SIM-картки, банківські картки, мобільні телефони, комп’ютерну техніку.

Наразі вирішуються питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під варто.

Організатору злочинної схеми, який перебуває на тимчасово окупованій території Луганської області, заочно повідомлено про підозру.

Триває проведення слідчих дій з метою встановлення інших учасників групи, причетних до незаконної оборудки, у тому числі осіб, які перебувають на території так званої «ЛНР».

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі СУ ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу співробітників ДКІБ СБУ та Управління карного розшуку ГУНП в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури