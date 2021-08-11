На Хустщині засуджено чоловіка, який системно знущався над тещею

55-річного мешканця одного із сіл району засуджено за систематичне вчинення домашнього насильства щодо особи, з якою він перебуває у сімейних відносинах (ст. 126-1 КК України).

Прокурором у суді доведено, що обвинувачений на ґрунті неприязних відносин вчиняв психологічне та фізичне насильство щодо своєї 74-річної тещі. Він словесно ображав її, нецензурно лаявся. Такі дії чоловіка призвели до душевних страждань потерпілої, погіршення її психоемоційного стану.

Факти протиправної поведінки громадянина правоохоронці фіксували з червня поточного року. Жінка неодноразово зверталася до поліції із заявами про вчинення зятем домашнього насильства, однак останній ніяк на це не реагував.

Хустський районний суд взяв до уваги доводи прокурора та виніс вирок, на підставі якого закарпатцеві призначено покарання у виді 1 місяця арешту. Наразі триває час на апеляційне оскарження.

Вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції (ст. 532 КПК України), повідомляє пресслужба Закарпатської обласної прокуратури. // Закарпаття онлайн