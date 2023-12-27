На Хмельниччині п’яний піп УПЦ МП спричинив смертельну ДТП (фото)

Вміст алкоголю в крові чоловіка перевищував норму у вісім з половиною разів

На Хмельниччині поліцейські затримали водія, який спричинив дорожньо-транспортну пригожу з потерпілим, який згодом помер від отриманих травм. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.

«Потерпілий водій автомобіля «ВАЗ» від отриманих травм помер сьогодні, 27 грудня, в лікарні. Слідчі поліції перекваліфікували кримінальне провадження на ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до 10 років ув’язнення. Слідчі дії тривають», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ДТП сталася вчора, 26 грудня, близько 14:00 години на автодорозі сполученням «Дунаївці – Грушка» поблизу села Мушкутинці Дунаєвецької тергромади. 49-річний водій автомобіля BMW X5 допустив зіткнення з автомобілем «ВАЗ 21110» під керуванням 46-річного мешканця с. Залісці. В результаті аварії водій «ВАЗу» отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до травматологічного відділення Дунаєвецької багатопрофільної лікарні.

«Перевірка за допомогою приладу «Драгер» показала, що водій «BMW» перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння. Вміст алкоголю в крові перевищував норму у вісім з половиною разів. Поліцейські затримали водія в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України», – кажуть у поліції.

За даним фактом слідчі відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Кам’янець-Подільського райуправління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

За даними «Суспільного», за кермом BMW перебував священник УПЦ МП. Завтра, 28 грудня, у Кам’янці-Подільському йому обиратимуть запобіжний захід. // Главком