Защита харьковского «авторитета» заявила о его исчезновении из СИЗО

Адвокат харьковчанина Вадима Изотова, которого подозревают в ряде преступлений, сообщил об исчезновении своего клиента из следственного изолятора. Ранее мужчине избрали меру пресечения в виде ареста на 60 дней с правом внесения залога в 439 тысяч гривен.

Об этом Newsroom рассказал юрист Илья Кундиус.

Напомним, Вадима Изотова, более известного под кличкой «Изот», задержали 12 ноября в Сумской области. Ему объявили подозрение по статьям 185 («кража в особо крупных размерах»), 263 («хранение оружия»), 342 («сопротивление правоохранителям») и 345 («угрозы сотрудникам правоохранительных органов») УК Украины. Спустя сутки суд отправил его под стражу с правом внесения залога.

Близкие задержанного собрали необходимую сумму и внесли ее на счет. Когда адвокат пришел с документами в СИЗО, ему заявили, что харьковчанин там не содержится.

«Это произошло вчера вечером. Сегодня мой коллега поехал в изолятор — и ситуация не поменялась. Нам говорят, что Вадима Изотова у них нет. Мы подали адвокатский запрос и обратились во все инстанции — в ГБР, в полицию, к уполномоченному по правам человека. В моей адвокатской практике это первый подобный случай», — рассказал Илья Кундиус.

По словам юриста, в последний раз своего клиента он видел еще в пятницу, на заседании Дзержинского райсуда. Адвокат не исключает, что Изотова из СИЗО могли вывезти правоохранители и удерживать до решения апелляционного суда. Ранее обвинение потребовало изменить меру пресечения на арест без права залога. Заседание второй инстанции должно состояться сегодня в 15:00.

Однако пенитенциарщики информацию об «исчезновении «Изота» опровергают. В Северо-восточном межрегиональном управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний нам сообщили, что если мера пресечения не была изменена, то мужчина должен находиться в СИЗО. Более подробную информацию в управлении обещают сообщить позднее.