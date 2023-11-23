На Хмельниччині судитимуть комунальників причетних до загибелі двох дітей

Прокурорами Хмельницької обласної прокуратури до суду направлено обвинувальний акт стосовно начальника та контролера пічного господарства міського комунального аварійно-технічного підприємства житлово-комунального господарства за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель двох дітей та підробленні документів (ч. 2 ст. 272, ч.ч. 1, 4 ст. 358 КК України).

Події відбулися в жовтні 2020 року в обласному центрі.

Встановлено, що начальник комунального підприємства допустив до виконання робіт з підвищеною небезпекою працівника без належного контролю та забезпечення останнього засобами індивідуального захисту і приладом для перевірки тяги вентиляційних та димових каналів.

Контролером, в свою чергу, неналежним чином проводилося обстеження системи вентиляції у квартирі, де проживали малолітні.

Хоча вентиляційна система не відповідала вимогам нормативно-правових актів, відповідальним працівником жодних дій до усунення порушень вжито не було, а до акту про здійснення перевірки внесено недостовірні відомості технічного стану димових та вентиляційних каналів.

Такі дії призвели до того, що двоє хлопчиків 4 та 9 років отруїлись чадним газом та померли.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчим управлінням ГУНП у Хмельницькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури