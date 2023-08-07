Фермера обвинувачують у привласненні бюджетних коштів під час обробітку державних земель

Прокурори Кіровоградської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно керівника товариства за фактом привласнення ним майна у великому розмірі, вчинене в умовах воєнного стану та підробці документів (ч.4 ст.191, ч.1,4 ст.358 КК України).

За даними слідства, керівник сільгосппідприємства уклав договір на обробіток понад 200 гектар сільськогосподарських земель профтехучилища, що у м. Бобринець.

Виконуючи роботи, привласнив грошові кошти освітнього закладу за рахунок завищення їх вартості та товарно-матеріальних цінностей. Ним було включено до звітної документації роботи та послуги, які не планувались до виконання, наприклад внесення добрив з повітря за допомогою дельтаплану. Також була завищена і вартість використаного дизельного пального.

У результаті протиправних дій державі заподіяно збитків на загальну суму 550 тис гривень.

Наразі подальшу долю підрядника робіт вирішуватиме суд. За ці дії санкцією статті передбачено покарання до 8 років позбавлення волі.

Досудове розслідування – СУ ГУНП в області, оперативний супровід – УСБУ в області.

Примітка, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Кіровоградська обласна прокуратура