київські поліцейські затримали наркоторговця із товаром на суму близько півмільйона гривень

33-річний чоловік налагодив у столиці продаж гашишу, який замовляв з-за кордону. Наркобізнес може обернутися для фігуранта десятьма роками ув’язнення з конфіскацією майна.

Викрили наркодилера працівники управління міграційної поліції столичного главку у співпраці зі слідчими Деснянського управління поліції. Поліцейські встановили, що 33-річний мешканець Києва причетний до продажу наркотичного засобу та шляхом закладок продає гашиш і так звані «шишки».

У ході проведення обшуку його квартири правоохоронці виявили кілограм забороненої речовини, яка за цінами «чорного» ринку може коштувати близько 500 000 гривень. Також, вилучено електронні ваги, зіп-пакети для фасування та гроші, отримані від злочинної діяльності.

Встановлено, що наркоділок замовляв гашиш в іншій країні та отримував у поштових відділеннях. Клієнтів знаходив через наркозалежних знайомих та продавав їм одну дозу за 500 гривень. Поліцейські затримали правопорушника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального Кодексу України.

Факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне зберігання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, якщо предметом таких дій були особливо небезпечні наркотичні засоби або психотропні речовини. Наразі вирішується питання щодо оголошення чоловікові про підозру у скоєнні злочину. Йому може загрожувати від шести до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва