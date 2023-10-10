На Хмельниччині судитимуть працівника АТ «Хмельницькобленерго», який вимагав хабаря у волонтерки

Нагадаємо, у липні цього року слідчі слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області за оперативного супроводу СБУ та процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури викрили інженера-інспектора «Хмельницькобленерго» на одержанні 100 тисяч гривень неправомірної вигоди.

Як встановили слідчі, одна з хмельницьких волонтерок мала заборгованість за спожиту електроенергію в орендованому приміщенні, де надавала тимчасовий прихисток переселенцям та разом з іншими волонтерами формувала продуктові набори для військових на передову.

Інспектор АТ «Хмельницькобленерго», до обов’язків якого входило здійснювати перевірку використання енергоресурсів споживачами, за винагороду обіцяв «скрутити» лічильники і таким чином зменшити обсяги спожитої електроенергії.

Той факт, що жінка використовує приміщення з благодійною метою, допомагаючи армії та переселенцям, його геть не зупиняв і він наполегливо вимагав хабар.

Затримали підозрюваного під час передачі коштів.

Наразі слідчі слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області вже закінчили досудове розслідування за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Обвинувальний акт скеровано до суду.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. Остаточну міру покарання підозрюваному визначить суд.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області