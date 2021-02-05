Директора дитячого садка підозрюють у незаконному привласненні бюджетних коштів

За процесуального керівництва Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури повідомлено про підозру директорці одного із дошкільних навчальних закладів Обухівського району за фактом привласнення коштів місцевого бюджету, шляхом зловживання службовим становищем та службового підроблення (ч. 2,3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у січні минулого року завідувачка дитячого садка у м. Українка поставила одній із працівниць закладу, яка збиралась вийти з декретної відпустки та мала наміри звільнитись, нові умови перебування дитини останньої у стінах садочку. Так, за те, щоб донька вказаної робітниці лишилась у дитячій установі, жінка мала перейти на посаду завідуючої господарством (при цьому, не виконуючи посадових обов’язків) та отриману заробітну плату в повному обсязі щомісячно віддавати завідувачці, на що особа погодилась.

Таким чином, посадовиця кілька місяців отримувала подвійну заробітну плату, підписуючи сфабриковані табелі обліку використання робочого часу. Загальна сума збитків становить понад 26 тисяч гривень.

Досудове розслідування триває.

Примітка: Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської обласної прокуратури