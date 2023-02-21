На Хмельниччині у ДТП загинуло троє осіб, в тому числі дитина

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 20 лютого, близько 11:00 години на трасі «Стрий — Тернопіль — Кропивницький» поблизу села Кудринці Хмельницького району. Серед загиблих — 5-річна дівчинка.

Попередньо встановлено, що 40-річний водій «Daewoo Lanos», житель Київської області, спочатку допустив дотичне зіткнення з автомобілем «Renault Sceniс» під керуванням 65-річного жителя Хмельницького району, а потім зіткнувся з вантажівкою «Mercedes-Benz», за кермом якої перебував 57-річний житель Черкаської області.

У результаті ДТП троє пасажирок автомобіля «Daewoo Lanos» загинули: 28-річна жінка та її 5-річна донька, а також 63-річна пенсіонерка.

Водія автомобіля «Daewoo Lanos» затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він перебуває в Хмельницькій обласній лікарні під конвоєм.

За даним фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Хмельницькій області відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України і наразі встановлюють усі обставини події. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 10 років.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області