На Хмельниччині засуджено шахрая, який видурив у бабусі 11 тисяч доларів

За публічного обвинувачення Хмельницької окружної прокуратури суд визнав винним 46-річного одесита у шахрайстві (ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України). Його засуджено до 6 років позбавлення волі.

У жовтні минулого року до поліції звернулась 85-річна жінка: її ошукали за схемою «Ваш родич у біді».

За даними слідства, пенсіонерці подзвонив невідомий, представився лікарем та повідомив, що з її донькою сталося лихо – та потрапила у ДТП, а отже, на лікування необхідні чималі кошти. Чоловік через декілька годин завітав до квартири бабусі, де і отримав 11 тисяч доларів США.

Через деякий час потерпіла зрозуміла, що її ошукали. Тоді й звернулась до поліції.

Обвинуваченого затримали дорогою до Одеси. Більшу частину коштів він вже встиг обміняти та перерахувати на карткові рахунки невідомим особам.

Вирок суду не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури