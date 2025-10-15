Шахраї вивели з картки відомої блогерки, нагородженої ГУР, понад ₴6 млн

Шахраї вивели із ФОП-рахунку відомої української блогерки Оксани Волощук, відомої як Ксюша Манекен, понад 6 млн грн. Гроші викрали через інші ФОПи після того, як блогерка звернулась у фейкову службу підтримки банку. Про це Ксюша Манекен повідомила на інстаграм-сторінці у середу, 15 жовтня.

Блогерка поскаржилась, що шахраї знімали гроші великими сумами – по 500-700 тис. грн, при цьому банк не вимагав жодних підтверджувальних документів.

За словами блогерки, нещодавно за порадою бухгалтера вона перевела свій ФОП, який вона веде для магазину одягу ÓDA, із «ПриватБанку» на Monobank. 14 жовтня власниця бренду вирішила вивести з ФОП-рахунку понад 6 млн грн та звернулась у чат-бот банку в телеграмі. Однак замість офіційного акаунта Ксюша Манекен натрапила на фейковий, звідки їй перетелефонував менеджер. Шахрай повідомив, що у банківському додатку є помилка, тому його потрібно перевстановити, перейшовши за пуш-повідомленням. У цей час шахраї вивели гроші з рахунку на інші ФОПи із різними призначеннями, наприклад, оплата за навчання чи надану послугу. Загалом із її рахунку вивели 6,2 млн грн.

«Клієнтка знайшла в телеграмі фейковий обліковий запис Monobank, передала доступ до свого рахунку ФОП і за порадою зловмисників видалила застосунок Mono. Наша система аналізу не порахувала ті платежі, які зробив ФОП підозрілими, оскільки це досить типова бізнес-активність для підприємців, які ведуть активний бізнес. Оскільки застосунок був видалений клієнтка не отримувала повідомлення про списання коштів з рахунку», – розповів співзасновник Monobank Олег Гороховський.

Він додав, що банк намагатиметься повернути гроші з одержувачів і передасть інформацію про них правоохоронцям. Однак Олег Гороховський наголосив, що жоден банк у світі не зміг би урятувати ці гроші, оскільки їх вивели на офіційні ФОП-рахунки.

Банкір закликав користувачів не передавати нікому паролі та номери своїх карт, а також не погоджуватись на входи до облікового запису інших людей, а за потреби звертатися в підтримку лише через кнопку в застосунку.

Зазначимо, що Оксана Волощук (Ксюша Манекен) із 19 років працювала в ескорті й публічно про це розповідала в соцмережах та інтервʼю. Пізніше вона створила шлюбну агенцію та бренд одягу. У 2022 році вона отримала нагороду від ГУР, що викликало скандальну реакцію українців. Тоді в ГУР пояснили, що блогерка отримала відзнаку «За сприяння воєнній розвідці України другого ступеня». // Zaxid.net