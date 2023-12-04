На Хмельниччині затримали посадовця, який замовив розправу з 45-річним жителем сусідньої області

За виконання замовлення 49-річний затриманий зобов’язався сплатити 2,5 тисячі доларів США. Правоохоронці дізнались про планування такого злочину, зімітували його виконання, а замовника затримали під час передачі коштів «виконавцеві».

Завдяки злагодженим діям оперативників управління карного розшуку, слідчих слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області, співробітників Хмельницької обласної прокуратури вдалося запобігти вчиненню особливо тяжкого злочину.

Правоохоронці отримали оперативну інформацію про те, що 49-річний посадовець одного з органів місцевого самоврядування певний час підшуковує особу, яка могла б скалічити старосту села із сусідньої області, з яким у нього були тривалі неприязні стосунки.

Щоб запобігти вчиненню замовного злочину, правоохоронці зімітували його виконання. Замовника затримали одразу після передачі основної суми в розмірі 2 тисяч доларів США «виконавцеві» (завдаток у 500 доларів США він отримав наперед).

Наразі слідчі поліції за процесуального керівництва прокуратури вже оголосили затриманому підозру за ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 121 (Готування до нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, вчинене на замовлення) Кримінального кодексу України. На період розслідування суд взяв фігуранта під варту з можливістю внесення застави.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області