На Хмельниччині завідувач відділення лікарні за хабар обіцяв оформити інвалідність

За процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури повідомлено про підозру завідувачу одного з відділень Старокостянтинівської багатопрофільної лікарні у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, медик обіцяв скористатись своєю посадою та знайомствами, аби мешканець м. Старокостянтинів отримав необхідний висновок МСЕК для встановлення II групи інвалідності.

«Правильний» діагноз коштував 12 000 доларів США. Оплату пацієнт здійснював «траншами»: направлення на стаціонарне лікування – 2 000 доларів США, решта – оформлення документів.

Підозрюваного затримано у порядку ст. 208 КПК України безпосередньо після одержання другої частини неправомірної вигоди у розмірі 10 000 доларів США.

Йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими ГУ Нацполіції в Хмельницькій області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури