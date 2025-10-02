За доведення 13-річного сина до самогубства волинянин відправиться на 8 років за ґрати

Прокурори відділу захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Волинської обласної прокуратури відстояли в суді апеляційної інстанції справедливе покарання для 65-річного жителя одного із сіл Володимирського району визнаного винуватим у доведенні 13-річного сина до самогубства (ч.3 ст. 120 ККУ).

Підліток вкоротив собі віку увечері 12 травня 2023 року.

Встановлено, що дитина зазнавала систематичного знущання, побоїв, принижень, тотальних обмежень, залякувань релігійного змісту, примусу до покори, «послуху і покаяння».

Суд першої інстанції призначив обвинуваченому покарання у виді восьми років позбавлення волі.

Не погодившись із цим рішенням, волинянин оскаржив його в апеляційному порядку.

Але Волинський апеляційний суд, приставши на позицію прокуратури, залишив рішення суду першої інстанції без змін.

Пресслужба обласної прокуратури