Замість працевлаштування за кордоном – втрачені кошти громадян: у столиці викрили злочинну схему

Оперативники встановили одного із фігурантів протиправної діяльності, а його спільників наразі встановлюють. При затриманні афериста у нього вилучили 23 тисячі гривень, а під час обшуку авто – 77 тисяч гривень. За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

У ході реалізації оперативної інформації співробітники карного розшуку Шевченківського управління поліції спільно з оперативниками столичного главку затримали мешканця Донецької області за підозрою у шахрайських діях. 23-річний правопорушник заволодів коштами громадян України під приводом працевлаштування за кордоном.

Як розповів заступник начальника відділу кримінальної поліції Шевченківського управління поліції Антон Кабиченко, слідчі встановили, що потерпілі перераховували на банківську картку зловмисника визначену суму коштів, нібито за бронювання робочого місця, після чого мали виїжджати за кордон на роботу:

«Крім того, ми встановили, що у серпні цього року порушник незаконно заволодів 17000 гривень киянина. Потерпілий у месенджері «Телеграм» знайшов чат-бот про отримання матеріальної допомоги від організації «Червоний Хрест», тож перейшовши за посиланням, вказав свій мобільний номер телефону та пароль до банківських карток. Після чого з його рахунку списались кошти».

При затриманні слідчі вилучили у чоловіка 23 650 гривень, мобільний телефон, сім-картки, банківські картки та блокнот з чорновими записами. У ході проведення невідкладного обшуку автомобіля зловмисника правоохоронці у бардачку виявили ще 77 250 гривень. Також, під час обшуку за місцем мешкання вилучили верхній одяг, в якому порушник вчиняв злочини.

Правоохоронці затримали фігуранта у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та доставили його до Шевченківського управління поліції для проведення необхідних слідчих дій. На даний час тривають розшукові заходи, спрямовані на встановлення співучасників та виявлення додаткових епізодів злочинної діяльності.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство. Наразі слідчі за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва готують затриманому повідомлення про підозру у скоєнні злочину. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва