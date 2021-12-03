На Хрещатику затримали жінку, яка обікрала іноземця

Порушниця скористалась неуважністю гостя столиці та поцупила у нього гаманець з грошима. За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

До відділку поліції № 4 Шевченківського управління поліції звернувся іноземець та повідомив, що його обікрали невідомі на вулиці Хрещатик. Правоохоронці прийняли у нього заяву та розпочали пошуки зловмисників.

Як розповів начальник сектору дізнання Шевченківського управління поліції Яків Падитель, правоохоронці затримали жінку у порядку ст. 298-2 Кримінального процесуального кодексу України:

«Під час відпрацювання центральної частини міста ми спільно із нарядом полку поліції особливого призначення №1 швидко встановили крадійку та затримали її. Крім того, вилучили викрадені гроші, які повернули власнику. Затримана – жителька Закарпатської області, 1987 року народження».

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка. За процесуального керівництва окружної прокуратури міста Києва затриманій повідомлено про підозру. Їй загрожує до трьох років обмеження волі.

«Ми вкотре хочемо нагадати мешканцям та гостям столиці бути уважними та слідкувати за своїми речами, особливо у місцях скупчення людей. Якщо ви стали свідком або жертвою злочину негайно повідомляйте на спецлінію 102», — додав правоохоронець.

Відділ комунікації поліції Києва