На Івано-Франківщині чоловік підірвав дружину гранатою

Фігурант, під час конфлікту з дружиною, кинув гранату в готельному номері, де була жінка. Від отриманих травм потерпіла загинула на місці події. Зловмисника слідчі затримали в процесуальному порядку. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

3 липня близько 1:20 до поліції Надвірнянщини надійшло повідомлення про вибух в одному із готелів, що в Надвірній. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група відділу поліції, оперативні працівники. слідчі обласної поліції, спеціалісти-криміналісти та співробітники вибухотехнічної служби.

В ході проведення першочергових слідчих дій поліцейські встановили, що 31-річний уродженець Черкаської області, перебуваючи в готелі, вживав спиртні напої та вчинив конфлікт зі своєю дружиною. Опісля подружжя зайшли до готельного номера, де пролунав вибух. В результаті вибуху 37- річна мешканка Львівської області загинула на місці поліції, а чоловіка доправили до лікарні.

Слідчі затримали фігуранта в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває, у ході якого встановлюються всі обставини злочину.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини